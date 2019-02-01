В Курске мошенники лишили женщину отпуска

В конце января жительница Курска, чтобы сэкономить решила заранее забронировать путёвки на море. Как рассказали в пресс-службе курского УМВД, подруга посоветовала ей обратить внимание на пансионат «Волга», расположенный в Алуште с комфортабельными номерами и полным пансионом. Женщина воспользовалась поисковым интернет сервисом, и прошла по одной из предложенных ссылок. Внешне ресурс выглядел, как сайт дома отдыха, содержал информацию о ценах на путёвки и предлагал тридцатипроцентную скидку. Курянка оставила онлайн-заявку и вскоре с ней связался человек, представившийся менеджером пансионата «Волга». Он назвал номер банковской карты и предложил оплатить заказ. Женщина перевела незнакомцам более 45 тысяч рублей. Прошло две недели, но подтверждения бронирования так и не поступило. Спустя некоторое время, курянка случайно обнаружила в интернете официальный сайт пансионата «Волга», а ресурс, на котором она делала заказ искусно созданная копия. После звонка в Алушту опасения подтвердились и потерпевшая обратилась в полицию. Удалось установить, что злоумышленники вывели средства со своего счёта в день их поступления. Сейчас их разыскивают, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.