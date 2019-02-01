Курская пенсионерка, пытаясь отменить банковскую операцию, лишилась 10 тысяч

Жительница Рыльского района Курской области, пытаясь отменить банковскую операцию, лишилась крупной суммы денег.

Женщина стала жертвой распространенного вида мошенничества. Неизвестный позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником банка, сообщил, что недавно с её счета был совершён подозрительный перевод средств. После нескольких наводящих вопросов потерпевшая сообщила, что никаких операций не совершала. Тогда якобы сотрудник банка предложил немедленно отменить перевод, для этого, ему потребовалась полная информация о карте, включая пин-код и секретный код с оборота. Используя эти данные, злоумышленники без труда списали почти 10 тысяч рублей со счёта потерпевшей. То, что пенсионерка стала жертвой мошенников, она поняла только, когда ей пришло сообщение о нулевом балансе. Сейчас оперативники ищут злоумышленников.

Полиция напоминает, ни один консультант банка при разговоре с клиентом не требует полную конфиденциальную информация о его активах. Поэтому, получая предложение предоставить секретную информацию, заканчивайте разговор, поскольку это мошенничество. При возникновении спорных вопросов каждый клиент может обратиться в банк, позвонив по номеру, указанному на обороте любой кредитки.



