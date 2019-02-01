Курский Соцстрах вручил 50 телеприёмников инвалидам по слуху

Курское отделение Фонда социального страхования распределило очередную партию телевизоров с телетекстом своим подопечным. 50 телевизионных приёмников поставщики вручили инвалидам по слуху.

Одна из получательниц 83-летняя Любовь Севастьянова призналась, что телевизор для неё – окно в мир. Раньше она смотрела свои любимые программы, включая динамики на полную громкость. Но такой вариант был возможен только при отсутствии в квартире других домочадцев. В противном случае женщине приходилось разбирать диалоги с экрана по губам ведущих и героев. Теперь семье Севастьяновой гарантирован покой, а ей самой приятный просмотр программ с телетекстом. Сын женщины рассказал, что уже приготовил кронштейн, чтобы повесить новый телевизор в комнате мамы.

Всего же с начала года Курским отделением фонда подписано 40 контрактов, обеспечивающих поставку 700 тысяч изделий. Активно выдаются протезы, коляски, ходунки, телефоны, матрасы, подгузники. Что же касается телевизоров, сейчас оформляется аукционная документация на закупку ещё 300 штук.