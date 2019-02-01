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    Поветкин может сразиться с Усиком в мае

    Вчера, 15:20
    Поветкин может сразиться с Усиком в мае
    Российский  боксёр-тяжеловес Александр Поветкин может сразиться с украинцем Александром Усиком после возвращения на ринг. «Русский Витязь» недавно  перенёс операцию на локтях обеих рук. Бой может состояться 18 мая в Чикаго.
    Информацию подтвердил промоутер россиянина Андрей Рябинский. Но отметил, что окончательного решения по бою Поветкина с Усиком нет.
    Если бой состоится, он станет дебютным для 32-летнего Усика в тяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он провел 16 поединков и все выиграл, 12 – нокаутом.
    На счету 39-летнего Александра Поветкина 36 боев на профессиональном ринге. 34 — победных, 24 – нокаутом. 

     

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