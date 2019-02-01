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    Дома многодетных семей оснащают пожарными системами извещения

    Вчера, 15:46
    Дома многодетных семей оснащают пожарными системами извещения
    Дома многодетных семей оснащают пожарными системами извещения. Основная цель – раннее обнаружение пожаров. В качестве пилотного выбран Черемисиновский район.
    Своевременное обнаружение пожара поможет снизить ущерб от него и спасти жизнь людей. Устанавливается система в самом пожароопасном месте дома. Как правило, это кухня или общая комната, где чаще всего находятся люди и включены электроприборы. Всего одного датчика в доме достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.
    – Практически незаметное устройство, которое не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации, одновременно является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров, – рассказал начальник противопожарной службы Курской области Анатолий Бабенко.
    Система реагирует на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев.
    В Черемисиновском районе пока закуплено 10 датчиков, которые начали устанавливать в многодетных семьях.

     

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