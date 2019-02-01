Дома многодетных семей оснащают пожарными системами извещения. Основная цель – раннее обнаружение пожаров. В качестве пилотного выбран Черемисиновский район.

Своевременное обнаружение пожара поможет снизить ущерб от него и спасти жизнь людей. Устанавливается система в самом пожароопасном месте дома. Как правило, это кухня или общая комната, где чаще всего находятся люди и включены электроприборы. Всего одного датчика в доме достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека.

– Практически незаметное устройство, которое не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации, одновременно является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров, – рассказал начальник противопожарной службы Курской области Анатолий Бабенко.

Система реагирует на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев.

В Черемисиновском районе пока закуплено 10 датчиков, которые начали устанавливать в многодетных семьях.



