Сотрудники курской Госавтоинспекции и волонтёры отряда «Добро» организовали праздник для юных пешеходов
Вчера, 18:46
Сотрудники курской Госавтоинспекции совместно с волонтёрами отряда «Добро» Курского педагогического колледжа организовали мероприятие для воспитанников Центра развития и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста «От колыбели до школы». В празднике детской безопасности приняли участие воспитанники центра, их родители и педагоги.
В начале мероприятия инспектор Госавтоинспекции напомнила ребятам основные правила безопасности на дороге. Особый интерес у ребят вызвало театральное представление, актёрами которого стали волонтёры. Сказочные герои показали, как пешие участники должны вести себя на дороге.
В завершение мероприятия воспитанники получили от организаторов светоотражатели - обязательные аксессуары грамотных пешеходов.