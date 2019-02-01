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    Сотрудники курской Госавтоинспекции и волонтёры отряда «Добро» организовали праздник для юных пешеходов

    Вчера, 18:46
    Сотрудники курской Госавтоинспекции и волонтёры отряда «Добро» организовали праздник для юных пешеходов
    Сотрудники курской Госавтоинспекции совместно с волонтёрами отряда «Добро» Курского педагогического колледжа организовали мероприятие для воспитанников Центра развития и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста «От колыбели до школы». В празднике детской безопасности приняли участие воспитанники центра, их родители и педагоги.
    В начале мероприятия инспектор Госавтоинспекции напомнила ребятам основные правила безопасности на дороге. Особый интерес у ребят вызвало театральное представление, актёрами которого стали волонтёры. Сказочные герои показали, как пешие участники должны вести себя на дороге.
    В завершение мероприятия воспитанники получили от организаторов светоотражатели - обязательные аксессуары грамотных пешеходов.

     

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