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    Специалисты Курскэнерго проводят профориентационную работу со школьниками

    Вчера, 16:01
    Специалисты Курскэнерго проводят профориентационную работу со школьниками
    Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают профориентационную работу среди школьников. Важной составляющей этой работы являются Дни открытых дверей, которые проходят на объектах филиала. Очередное такое мероприятие состоялось в Беловском районе электрических сетей (РЭС) для учащихся 9 классов Беловской средней общеобразовательной школы.
    Начальник Беловского РЭС Курскэнерго Александр Ивашов познакомил школьников с историей и структурой предприятия. Затем сотрудники Беловского РЭС провели для ребят инструктаж по охране труда и технике безопасности и организовали ознакомительную экскурсию на подстанцию 110 кВ «Белая», которая снабжает электроэнергией 28 населённых пунктов, объекты социальной и производственной сферы Беловского района Курской области.
    Старшеклассники узнали, как работает подстанция, какие современные технологии обеспечивают надежность электроснабжения. Также энергетики рассказали школьникам о программе цифровой трансформации сетей Курскэнерго – переходе электросетевого предприятия на высоконадежную интеллектуальную сеть и максимальную автоматизацию бизнес-процессов.
    Учитель Беловской средней общеобразовательной школы Ольга Чеканова поблагодарила энергетиков за проведенную для школьников познавательную экскурсию.
    До конца года в рамках Дней открытых дверей специалисты Курскэнерго планируют провести для школьников еще около 20 экскурсий на объекты филиала.

     

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