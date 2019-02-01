Специалисты Курскэнерго проводят профориентационную работу со школьниками

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают профориентационную работу среди школьников. Важной составляющей этой работы являются Дни открытых дверей, которые проходят на объектах филиала. Очередное такое мероприятие состоялось в Беловском районе электрических сетей (РЭС) для учащихся 9 классов Беловской средней общеобразовательной школы.

Начальник Беловского РЭС Курскэнерго Александр Ивашов познакомил школьников с историей и структурой предприятия. Затем сотрудники Беловского РЭС провели для ребят инструктаж по охране труда и технике безопасности и организовали ознакомительную экскурсию на подстанцию 110 кВ «Белая», которая снабжает электроэнергией 28 населённых пунктов, объекты социальной и производственной сферы Беловского района Курской области.

Старшеклассники узнали, как работает подстанция, какие современные технологии обеспечивают надежность электроснабжения. Также энергетики рассказали школьникам о программе цифровой трансформации сетей Курскэнерго – переходе электросетевого предприятия на высоконадежную интеллектуальную сеть и максимальную автоматизацию бизнес-процессов.

Учитель Беловской средней общеобразовательной школы Ольга Чеканова поблагодарила энергетиков за проведенную для школьников познавательную экскурсию.

До конца года в рамках Дней открытых дверей специалисты Курскэнерго планируют провести для школьников еще около 20 экскурсий на объекты филиала.



