В Курской области стоматологов обеспечили расходными материалами после вмешательства ОНФ

После поступившей в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Курской области информации о нехватке расходных материалов и снижении зарплат сотрудников Железногорской городской стоматологической поликлиники руководители профильных органов власти посетили учреждение здравоохранения. По итогам проверки сотрудников стоматологии обеспечили необходимыми материалами, а из коллективного договора исключены пункты, препятствующие росту зарплат молодых сотрудников.

О проблемах в поликлинике общественникам полтора месяца назад рассказала одна из сотрудниц стоматологии. По её словам, из-за дефицита расходных материалов медики вынуждены использовать их многократно (например, крафт-пакеты) или покупать за собственный счёт (одноразовые перчатки, гигиенические салфетки, наконечники для стоматологической установки и т.п.). При этом с июля прошлого года зарплата стоматологов снизилась с 43 до 15–20 тыс. руб. По словам врача, администрация учреждения объяснила резкое снижение заработной платы отсутствием средств в ФОМС. Для сохранения дохода на прежнем уровне сотрудники стоматологии были вынуждены перерабатывать.

Нарушения в работе медучреждения активисты ОНФ обсудили с заместителем губернатора Курской области по социальным вопросам Ириной Хмелевской и председателем областного комитета здравоохранения Владимиром Анцуповым. Вскоре железногорская городская больница №2, в ведении которой находится стоматология, закупила расходные материалы и лекарства для нужд стоматологического подразделения. Об этом руководство горбольницы сообщило в профильный комитет.

Активисты ОНФ вместе с представителями власти выехали в Железногорск, чтобы убедиться в решении поднятых проблем. На месте выяснилось, что расходными материалами обеспечен не весь персонал. «Практически все нарушения, о которых говорила заявительница, подтвердились, – сообщил координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения в Курской области Роман Алёхин. – Более того, её коллеги рассказали о том, что в стоматологии расходные материалы и препараты по-прежнему выдаются не всем сотрудникам».

Владимир Анцупов распорядился выдать всем врачам закупленные расходные материалы и медпрепараты. Во время обхода медучреждения он выявил нарушения в хранении препаратов и инструментов. Также обнаружены и исключены некорректные пункты коллективного договора, которые не позволяли обеспечить рост зарплат молодых сотрудников. Сейчас доход стоматологов начал расти.

После проверки заведующий стоматологией написал заявление об увольнении по собственному желанию, а старшая медсестра попросила перевести её на рядовую должность.