В Курской администрации обсудили ситуацию по гриппу и кори

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссии Курска на заседании, которое провела заместитель главы Администрации города Курска М.Н. Сойникова, обсудила два актуальных сегодня вопроса – недопущение эпидемического распространения в Курской области заболеваемости корью и гриппом. Участие в работе комиссии приняла заместитель врио губернатора Курской области Ирина Хмелевская. Поскольку заболеваемость гриппом носит сезонный характер и в принципе была ожидаемой, в связи с чем в Курске проводилась широкая противогриппозная вакцинация, акцент был сделан на случаи заболевания корью.

Вспышки заболеваемости корью зарегистрированы в ряде стран Европы – Румынии, Черногории, Франции, Италии, а также в граничащих с Россией государствах – Украине, Грузии, Молдове. Показатель заболеваемости корью в нашей стране по тогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 млн. человек. Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в Москве и Московской области.

Как проинформировала Ирина Хмелевская, в Курской области зарегистрировано четыре случая заболевания корью, два из них в Курске. Очаги заболевания локализованы и находятся под наблюдением врачей, проведены необходимые в такой ситуации противоэпидемические мероприятия, новых случаев заболевания не зарегистрировано, отметили представители областного Управления Роспотребнадзора.

В то же время специалисты напоминают о том, что среди известных инфекционных заболеваний корь относится к наиболее заразным. К 21 году жизни 95 процентов жителей Курской области переболевают корью, сохраняя пожизненный иммунитет к этому заболеванию.

Надёжным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Поэтому детям в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослым, не имеющим подобной прививки, специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию.

Что касается эпидситуации по гриппу, то по состоянию на 10 февраля порог по ОРВИ и гриппу среди населения города Курска был превышен на 35,3%, на 44,8 % - среди детей, при этом диагноз «грипп» зарегистрирован среди взрослого населения лишь в пяти случаях.

По данным медучреждений, активного роста числа респираторных заболеваний нет. Однако поберечь себя и своих детей в этот период следует обязательно, прежде всего ограничив пребывание без острой на то необходимости в местах массового скопления людей.