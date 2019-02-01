На архитектурный конкурс по восстановлению исторического центра Курска поступило 74 заявки. В числе участников архитекторы и архитектурные бюро со всей России. Среди них есть известные проектировщики. Так, московская «Группа компаний ЕКС» проводила работы по благоустройству народного парка «Усадьба Лефортово», восстановлению части комплекса Храма Христа Спасителя. Проектный институт «Гипрокоммундортранс» спроектировал Воронежский камерный театр и занимался благоустройством мемориального комплекса «Площадь Победы».

Приём заявок на участие в конкурсе закрыт. Теперь участники до 30 марта должны прислать готовые проекты. В них будет наглядно отражено, как в исторической части Курска будут располагаться все объекты – будь то картинная галерея, театр кукол, дворец бракосочетания. После этого их представят на обсуждение общественности.

Победители первого этапа станут известны 30 апреля. Их состав определит жюри, возглавляемое заместителем губернатора Алексеем Смирновым. Сопредседатель жюри – руководитель питерского архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн – сын известного архитектора Игоря Явейна, спроектировавшего здание железнодорожного вокзала в нашем городе.

Среди членов комиссии – главные архитекторы «Гипрогор» и «Геоники», курский краевед Юрий Озеров, представители Курской Епархии, Курского электроаппаратного завода, Государственной Думы и Курской областной Думы, историки.



