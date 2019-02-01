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    Удмуртская Республика и Промсвязьбанк стали партнёрами

    Вчера, 19:00
    Удмуртская Республика и Промсвязьбанк стали партнёрами

    Итогом рабочей встречи руководителя Удмуртской Республики Александра Бречалова и председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова стало подписание договора о долгосрочных партнёрских отношениях. Согласно условиям документа, в регионе реализуют ряд задач, пишут "Актуальные новости".

    Так, в Удмуртской Республике отныне будет взят курс на то, чтобы в ней развивалась банковская инфраструктура, совершенствовались соответствующие технологии, внедрялись программы-стимуляторы безналичного расчёта посредством карт, расширялись спектр и качество финансовых услуг, которые предоставляются гражданам и региональным компаниям.

    В рамках мероприятия политический деятель и высокопоставленный банкир коснулись темы совместной реализации важных в социальном плане задач, финансирования инвестпроектов, участия Промсвязьбанка в программах развития в республике малого и среднего бизнеса. Был проработан вопрос возможного запуска в городе Ижевск многофункционального сервисного центра отечественного госбанка, в состав которого вошли бы контакт-центр и бэк-офис, и благодаря им клиентские операции могли бы осуществляться по всей стране.

    После того как договор о партнёрстве был заключен, Пётр Фрадков стал участником официального открытия в Удмуртии акселератора, предполагающего реализацию трёх программ для региональных предпринимателей: бизнес-, сельхоз- и экспортного акселераторов. Глава Промсвязьбанка напомнил, что руководимая им финансово-кредитная организация функционирует в Удмуртии вот уже 14 лет. За данное время банк стал сотрудничать со многими местными предприятиями, и эти взаимоотношения будут развиваться и в дальнейшем.

    «Если сервисный центр нашего банка откроется в Ижевске, появится порядка 400 дополнительных рабочих мест», – уточнил Пётр Фрадков.

    «Промсвязьбанк находится в числе ключевых банков, работающих на нашей территории. Мы нацелены на реализацию новых проектов, включая инфраструктурные. Наша работа должна усиливаться, а кредитный портфель – расширяться. Полагаю, это только начало», – выразил мнение Александр Бречалов.

     

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