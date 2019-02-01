Пока "Квадра" делает перерасчёт, в Курске собирается митинг

"Квадра" всё-таки сделает перерасчёт за январь. Об этом заявил замгубернатора Алексей Смирнов. Он же совсем недавно говорил, что ничего криминального в действиях компании нет. Проверку проводила специальная комиссия. С выводами комиссии не согласился депутат Курского Горсобрания Дмитрий Гулиев. Он направил запросы в Прокуратуру и УФАС, подал уведомление о проведении митинга 21 февраля на Театральной площади. Городская администрация отказала, предложив провести митинг в другом месте. На Театральной площади в этот день пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Гулиев тем временем пообещал выбрать другую дату.

На своей странице во «ВКонтакте» депутат Гулиев с просьбой присылать февральские платёжки c перерасчётом.

"Обещание "Квадры" это, конечно, прекрасно, но, учитывая их репутацию, не удивлюсь, если они планируют сделать "копеечный" перерасчёт для галочки, рассчитывая на то, что мы откажемся от планов по проведению акции протеста. Если он будет честным, то я ограничусь только уже предпринятыми мерами", - написал депутат.