«Будь аккуратнее и не забудь деньги»: мать Ольги Синтюревой забирала у нее деньги за эскорт

Многие девушки мечтают о больших деньгах и дорогих подарках, и идут ради своих фантазий на все. Очень часто в схеме по разводу клиентов присутствуют и ближайшие родственники охотниц за быстрыми деньгами. Так, поговаривают, что в судьбе балерины Волочковой активное участие принимала ее мать, помогая доить состоятельных мужчин. Говорят, что скандально известная Диана Шурыгина могла заниматься «древней профессией» не без ведома матери.

Журналистам издания «Русская планета» удалось ознакомиться с перепиской экс-модели Ольги Сентюревой с клиентами и менеджерами, в которых девушка обсуждала вид и стоимость своих услуг.

Как пишет издание, мать Синтюревой также работала в связке с дочерью, получая за участие весьма неплохие гонорары в виде часов за 9 миллионов рублей или поездок по пятизвездочным отелям за границу. В переписке мать просит Ольгу Синтюреву быть аккуратнее и не забыть завезти деньги, а также уточняет, нормальные ли достались клиенты.

Новогодние каникулы женщины предпочитали проводить в Куршавеле, а в другое время года отдыхали в морских круизах. Средняя стоимость отелей, которые выбирала бухгалтер за рубежом, превышала 40 тысяч рублей в сутки. На обычные доходы бухгалтера по таким гостиницам не попутешествуешь.

Судьба эскорт-модели не вызвала бы живой интерес редакции портала, если бы не прошлогоднее скандальное ограбление. Напомним, что в июне прошлого года Ольга Сентюрева вместе с подельником вскрыли номер в столичном отеле и вынесли оттуда полмиллиона долларов США. Грабители попали на камеры видео наблюдения, поэтому столичной полиции не составило труда их вычислить и арестовать. Сейчас грабители ждут суда, а мать Сентюревой готовится уменьшить свои аппетиты и затянуть потуже пояс.

Источник – «Русская планета»