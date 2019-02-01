В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана

Сбербанк объявляет о старте продаж нового индивидуального пенсионного плана (ИПП), который позволит каждому в комфортном режиме накопить на будущую пенсию. Уникальность нового индивидуального плана в том, что на горизонте долгосрочного накопления при любых сценариях рынка НПФ Сбербанка обеспечит положительную доходность и безубыточность*.

Условия индивидуального пенсионного плана просты: клиент самостоятельно уплачивает взносы на свой пенсионный счет в удобном графике, может установить для себя комфортный размер взносов и при необходимости делать перерывы. Минимальный размер первоначального взноса — 2000 рублей, последующих взносов — от 1000 рублей. Для удобства накопления клиент может установить в личном кабинете сервис автоплатежа.

По данным исследования НПФ Сбербанка, после 30–35 лет россияне начинают всерьез задаваться вопросом о том, на что жить в старости, и понимать, что обеспечить комфортный уровень жизни на положенные по возрасту выплаты будет довольно сложно. По условиям нового ИПП, если женщина с 35 лет начнет откладывать по 2000 рублей ежемесячно, то к моменту выхода на пенсию (в 60 лет) она накопит 1,54 млн рублей (из них 0,94 млн рублей — инвестиционный доход). Размер ее негосударственной пенсии составит 8571 руб. ежемесячно в течение 15 лет. Чем раньше начать копить, тем больше будет пенсия: всего 5% от заработной платы уже может стать хорошей базой для достижения приемлемого уровня дохода на пенсии.

- В западных странах давно существует практика самостоятельного формирования пенсионных накоплений, - говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. - Замещение утраченного заработка при выходе на пенсию составляет в среднем 60–80%. Разрабатывая индивидуальный пенсионный план "Целевой", мы хотели создать для россиян понятный накопительный продукт, который поможет сохранить привычный уровень жизни по окончании карьеры.

- На финансовом рынке существует много инструментов, позволяющих накопить на пенсию, - считает и. о. генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков. - Индивидуальный пенсионный план является оптимальным для граждан с разным уровнем дохода: он не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов, позволяет оформить налоговый вычет, а также передать накопления по наследству. Обновленный ИПП — это простой и удобный инструмент для накопления в долгосрочной перспективе, который позволяет точно спрогнозировать размер будущей пенсии.

Заключить договор ИПП «Целевой» можно в любом отделении Сбербанка. Вся информация по взносам и размерам пенсионных выплат доступна в режиме онлайн в личном кабинете на сайте фонда и в мобильном приложении.

*Фонд устанавливает минимальный размер негосударственной пенсии с учетом нормативной доходности (при условии пополнения пенсионного счета не менее чем на 12 000 руб. в течение года), но фактическая доходность может быть выше — в зависимости от результатов инвестиционной деятельности фонда.