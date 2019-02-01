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    Во вторник в Курске автобусы сбили двух девушек-пешеходов

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    Во вторник в Курске автобусы сбили двух девушек-пешеходов
    Во вторник, 19 февраля в Курске с разницей в несколько часов в авариях с участием общественного транспорта пострадали две девушки-пешеходы. Причём одна из них несовершеннолетняя. Сначала, по данным ГИБДД,  на проспекте Дериглазова 37-летний водитель автобуса ПАЗ сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу напротив дома №31. В результате девушка получила травмы. Эта авария случилась  рано утром примерно в 07:00.
    А вечером, около половины шестого 26-летнюю девушку на ул. Ленина сбил «Хендай». Курянка переходила дорогу возле музыкального колледжа по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшую с травмами госпитализировали горбольницу №4.

     

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