Во вторник в Курске автобусы сбили двух девушек-пешеходов

Во вторник, 19 февраля в Курске с разницей в несколько часов в авариях с участием общественного транспорта пострадали две девушки-пешеходы. Причём одна из них несовершеннолетняя. Сначала, по данным ГИБДД, на проспекте Дериглазова 37-летний водитель автобуса ПАЗ сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу напротив дома №31. В результате девушка получила травмы. Эта авария случилась рано утром примерно в 07:00.

А вечером, около половины шестого 26-летнюю девушку на ул. Ленина сбил «Хендай». Курянка переходила дорогу возле музыкального колледжа по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшую с травмами госпитализировали горбольницу №4.







