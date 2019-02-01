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    В Росгварии по Курской области сменился начальник

    Сегодня, 10:15
    В Росгварии по Курской области сменился начальник
    Управление Росгварии по Курской области возглавил полковник полиции Константин Обушев, до этого руководивший аналогичной структурой в Брянске.
    Нового руководителя представил первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Игорь Гетманов.
    - Полковник Константин Обушев имеет большой опыт управленческой работы, командования спецподразделениями, а также выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства. Уверен в том, что этот опыт позволит ему в дальнейшем успешно совершенствовать подготовку личного состава территориального органа с учетом приграничного расположения области, - отметил генерал-лейтенант.
    В ходе встречи руководители обсудили вопросы взаимодействия в области обеспечения общественной безопасности в регионе.
    Полковник полиции Константин Викторович Обушев окончил Московский государственный авиационный институт и Академию управления МВД России. В органах внутренних дел РФ - с 1996 года. Более 20 лет посвятил службе в специальных подразделениях. В 2009 году назначен заместителем командира ОМСН (СОБР) Главного Управления МВД России по Центральному федеральному округу. С 2014 г. - возглавлял ОМОН УМВД России по Тульской области. В 2016 году был назначен начальником Управления Росгвардии по Брянской области. Неоднократно участвовал в выполнении боевых задач на Северном Кавказе, награждён государственными и ведомственными наградами.

     

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