В Курске столкнулись ПАЗ и «Мерседес», пострадала женщина
Сегодня, 10:20
Во вторник, 19 февраля в столкновении двух автобусов пострадала женщина. ДТП произошло примерно в 12:20. Как рассказали в ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ двигался со стороны п-да Сергеева в сторону ул. Орловской по пр. Дружбы. Напротив д. №13, по пр. Дружбы он столкнулся с попутным автофургоном «Мерседес», под управлением 30-летнего водителя. В этой аварии пострадал 65-летняя женщина - пассажир ПАЗа. Её с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в 4-ю горбольницу.