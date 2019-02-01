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    В Курске столкнулись ПАЗ и «Мерседес», пострадала женщина

    Сегодня, 10:20
    В Курске столкнулись ПАЗ и «Мерседес», пострадала женщина
    Во вторник, 19 февраля в столкновении двух автобусов пострадала женщина.  ДТП произошло примерно в 12:20. Как рассказали в ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ двигался со стороны п-да Сергеева в сторону ул. Орловской по пр. Дружбы. Напротив д. №13, по пр. Дружбы он столкнулся с попутным автофургоном «Мерседес», под управлением 30-летнего водителя. В этой аварии пострадал 65-летняя женщина - пассажир ПАЗа. Её с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в 4-ю горбольницу.

     

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