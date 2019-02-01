Юных курян приглашают на «Диалог на равных»

Сегодня, 20 февраля в 19:00 в Курском государственном драматическом театре им.А.С. Пушкина состоится встреча в рамках проекта «Диалог на равных». С молодёжью города пообщается актёр курского драмтеатра, сценарист, педагог театрального мастерства Максим Карпович. Тема разговора: «Дорога в театр». Встреча состоится на малой сцене. А завтра, 21 февраля 11:00 в областном Дворце молодёжи с активной молодёжью города встретится писатель и публицист, доктор филологических наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Тема разговора: «Литература в нашей жизни».