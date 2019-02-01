21 февраля в Курске соберутся «Матери России». Будет работать передвижной маммограф

21 февраля в Курске состоится форум Всероссийского общественного движения «Матери России», на который съедутся руководители отделений движения, врачи-онкологии и маммологи из регионов Центрального федерального округа.

Форум, посвящённый теме сохранения женского здоровья, профилактике онкологии, пройдёт в рамках проекта «Сохраним жизнь маме», реализуемым общественным движением «Матери России».

К форуму приурочена акция «Розовая ленточка» – символ борьбы с раком груди. Во время акции все желающие женщины смогут пройти бесплатное обследование на новом передвижном маммографе. Он будет расположен в Курске перед зданием цирка с 9.00 до 20.00.

В этот же день врио губернатора Роман Старовойт встретится с президиумом движения «Матери России», встреча пройдёт в конференц-зале центра «Свиридовский» (ул. Сонина, 4), начало в полдень. Здесь же будут работать выставки, организованные областным онкологическим диспансером, областным Центром медицинской профилактики, областным перинатальным центром, Центром здоровья Курской городской больницы №3.

Открытие форума состоится в 12.30 в большом зале центра «Свиридовский».





В Курской области региональное отделение ВОД «Матери России» действует с 2014 года. Его возглавляет депутат Государственной Думы Татьяна Воронина.

Движение активно участвует в реализации проекта «Сохраним здоровье маме».

В пяти районах области – Курском, Октябрьском, Фатежском, Поныровском, Золотухинском – врачи-онкологи провели маммологический скрининг рака молочной железы. медики обследовали свыше 9 тысяч женщин. Скрининг проходил в несколько этапов. На первом в результате медицинского анкетирования формировались группы риска по развитию рака молочной железы. Женщин, оказавшихся в высокой группе риска, – около двух тысяч человек (или почти 22% от обследуемых) – бесплатно доставили в онкологический центр и обследовали. Более ста человек прошли лечение.