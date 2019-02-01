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    Курский педофил, насиловавший сына сожительницы, отправится за решётку на 10 лет

    Сегодня, 12:20
    Курский педофил, насиловавший сына сожительницы, отправится за решётку на 10 лет
    В Курской области осудили 28-летнего жителю Льгова. Его признали виновным в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
    Как установило следствие, в августе прошлого года вечером мужчина оставался наедине с 8-летним сыном своей сожительницы в её доме. Педофил совершал в отношении мальчика действия сексуального характера, - поясняют в СУ СК РФ по Курской области. 
    Ребёнок рассказал всё своей матери. Она обратилась за помощью к правоохранителям. 
    Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

     

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