Пьяный курянин публично оскорбил глав сельсоветов. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:40
В Курской области возбуждены уголовные дела в отношении 63-летнего жителя Медвенского района. Мужчина оскорбил представителей власти.
Как рассказали в СУ СК РФ по Курской области, 8 февраля этого года в зале дома культуры посёлка Любач Медвенского района проходили публичные слушания. Там выступали главы Медвенского района и Любачанского сельсовета. Пришёл послушать руководство района и селянин, предварительно выпив для настроения. Подвыпившему пенсионеру что-то не понравилось в речи представителей власти и он принялся публично оскорблять их.
В итоге возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.