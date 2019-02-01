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    Пьяный курянин публично оскорбил глав сельсоветов. Возбуждено уголовное дело

    Сегодня, 12:40
    Пьяный курянин публично оскорбил глав сельсоветов. Возбуждено уголовное дело
    В Курской области возбуждены уголовные дела в отношении 63-летнего жителя Медвенского района. Мужчина оскорбил представителей власти.
    Как рассказали в СУ СК РФ по Курской области, 8 февраля этого года в зале дома культуры посёлка Любач Медвенского района проходили публичные слушания. Там выступали главы Медвенского района и Любачанского сельсовета. Пришёл послушать руководство района и селянин, предварительно выпив для настроения. Подвыпившему пенсионеру что-то не понравилось в речи представителей власти и он принялся публично оскорблять их.
    В итоге возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

     

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