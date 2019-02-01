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    Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит работу до 2021 года

    Сегодня, 13:07
    Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит работу до 2021 года
    Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит работу до 2021 года. Такое постановление подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он же возглавил организацию и провёл очередное заседание, отметив, что деятельность марафона ждут изменения.
    Работа марафона станет более открытой - вскоре появится специальный сайт, на котором будет размешаться информация о расходовании средств.
    В этом году счёт фонда уже пополнился почти на 330 тысяч рублей. Это пожертвования бизнесменов, политиков и горожан. К основным направлениям деятельности «Мира детства»: поддержке тяжелобольных детей, семей в сложной жизненной ситуации - добавится помощь одарённым детям не только в области культуры, но и спорта. 
    На заседании рассмотрели и первые обращения курян. В частности, речь идёт о помощи пострадавшим от пожаров семьям из Хомутовского и Советского раойнов.  Им перечислят средства со счёта марафона.

     

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