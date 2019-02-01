Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит работу до 2021 года. Такое постановление подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он же возглавил организацию и провёл очередное заседание, отметив, что деятельность марафона ждут изменения.

Работа марафона станет более открытой - вскоре появится специальный сайт, на котором будет размешаться информация о расходовании средств.

В этом году счёт фонда уже пополнился почти на 330 тысяч рублей. Это пожертвования бизнесменов, политиков и горожан. К основным направлениям деятельности «Мира детства»: поддержке тяжелобольных детей, семей в сложной жизненной ситуации - добавится помощь одарённым детям не только в области культуры, но и спорта.

На заседании рассмотрели и первые обращения курян. В частности, речь идёт о помощи пострадавшим от пожаров семьям из Хомутовского и Советского раойнов. Им перечислят средства со счёта марафона.