В Курской области полностью сгорел деревянный дом, хозяин чудом уцелел

Во вторник, 19 февраля в деревне Лески Мантуровского района Курской области произошёл серьёзный пожар. Загорелся деревянный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения - 112» около пяти часов вечера. На место незамедлительно направились сотрудники всех экстренных служб, причём пожарные выехали сразу из нескольких районов.

Справились с пламенем огнеборцы за 8 минут. В результате пожара в одноэтажном деревянном доме размером 8 на 10 м. сгорела и обрушилась кровля на всей площади, повреждено потолочное перекрытие на всей площади, - уточняют в региональном МЧС.

Пострадал один человек - 51-летний хозяин жилища. Его спасли пожарные - селянина, надышавшегося угарным газом, вынесли из горящего дома. Курянин остался жив. Ущерб и причины пожара устанавливаются.