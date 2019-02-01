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    В Курской области полностью сгорел деревянный дом, хозяин чудом уцелел

    Сегодня, 13:15
    В Курской области полностью сгорел деревянный дом, хозяин чудом уцелел
    Во вторник, 19 февраля в деревне Лески Мантуровского района Курской области произошёл серьёзный пожар. Загорелся деревянный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения - 112» около пяти часов вечера. На место незамедлительно направились сотрудники всех экстренных служб, причём пожарные  выехали сразу из нескольких районов.
    Справились с пламенем огнеборцы за 8 минут. В результате пожара в одноэтажном деревянном доме размером 8 на 10 м. сгорела и обрушилась кровля на всей площади, повреждено потолочное перекрытие на всей площади, - уточняют в региональном МЧС.  
    Пострадал один человек - 51-летний хозяин жилища. Его спасли пожарные - селянина, надышавшегося угарным газом, вынесли из горящего дома. Курянин остался жив. Ущерб и причины пожара устанавливаются. 

     

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