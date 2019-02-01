В Курской области прогнозируют метель

Курское МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Курской области на 21.02.2019.

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 9 вечера среды, 20 февраля до 9 вечера четверга, 21 февраля будет облачно с прояснениями. Небольшой местами умеренный снег, местами метель. Ветер северо-западный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура по области ночью и днём 0-5º мороза.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян соблюдать правила безопасности.