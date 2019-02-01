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    В Курской области прогнозируют метель

    Сегодня, 13:31
    В Курской области прогнозируют метель
    Курское МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Курской области на 21.02.2019. 
    По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 9 вечера  среды, 20 февраля до 9 вечера четверга, 21 февраля будет облачно с прояснениями. Небольшой местами умеренный снег, местами метель. Ветер северо-западный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура по области ночью и днём 0-5º мороза.
    Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян соблюдать правила безопасности.

     

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