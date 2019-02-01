Сегодня отмечается Всемирный день алкоголика

Сегодня отмечается необычный праздник. Каждый год 20 февраля официально празднуется Всемирный день алкоголика, который для многих современных людей считается важным событием, очередным поводом гульнуть, отметиться в обществе друзей. Эта дата особенно известна тем любителям, которые живут по главному принципу своей жизни: «Нет повода не выпить».

Стоит отметить, что Всемирный день алкоголика – хоть и повод собраться компанией, но вот задуман он не для того, чтобы любитель горячительного имел повод отметить торжество выпивкой.

20 февраля – это дата, которая установлена мировым сообществом для тех людей, которые победили свой алкоголизм.

Эта дата внесена в календари стран СНГ, США, Польши, Канады, многих европейских государств.

Информация к размышлению: сегодня по данным ВОЗ алкоголизм принял угрожающие размеры. Болезнь значительно «помолодела», причём переход от первой в последнюю стадию сократился по времени. Каждый 3-й житель планеты страдает скрытым или явным заболеванием. А это уже явно повод задуматься, как и чем было бы правильнее отметить Всемирный День Алкоголика 20 февраля.