На сайте ФНС России начал функционировать новый сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Он позволяет налогоплательщикам самостоятельно оценить риски совершения налоговых правонарушений в режиме онлайн, без личного посещения инспекции.

Новый сервис разработан с целью повышения налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщиков.

УФНС России по Курской области разъясняет, что показатели среднеотраслевой и максимальной налоговой нагрузки рассчитаны на основе данных налоговой и бухгалтерской отчетности налогоплательщиков. В сервисе также содержится информация о среднем уровне заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.