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    На сайте ФНС России начал функционировать новый сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»

    Сегодня, 16:19
    На сайте ФНС России начал функционировать новый сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»
    На сайте ФНС России начал функционировать новый сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Он позволяет налогоплательщикам самостоятельно оценить риски совершения налоговых правонарушений в режиме онлайн, без личного посещения инспекции.
    Новый сервис разработан с целью повышения налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщиков.
    УФНС России по Курской области разъясняет, что показатели среднеотраслевой и максимальной налоговой нагрузки рассчитаны на основе данных налоговой и бухгалтерской отчетности налогоплательщиков. В сервисе также содержится информация о среднем уровне заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.

     

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