26 февраля в Курске родители выпускников смогут сдать ЕГЭ. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в школе №60 Курска. Начало пробного экзамена – в 11.00. Участники пройдут через всю организационную процедуру государственного экзамена и официально получат результаты. Для участия необходимы только паспорт и ручка с чёрной пастой.

Эта всероссийская акция проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.