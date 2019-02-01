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    26 февраля в Курске родители выпускников смогут сдать ЕГЭ

    Сегодня, 17:19
    26 февраля в Курске родители выпускников смогут сдать ЕГЭ
    26 февраля в Курске родители выпускников смогут сдать ЕГЭ. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в школе №60 Курска. Начало пробного экзамена – в 11.00. Участники пройдут через всю организационную процедуру государственного экзамена и официально получат результаты. Для участия необходимы только паспорт и ручка с чёрной пастой. 
    Эта всероссийская акция проводится с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

     

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