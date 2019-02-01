Курян накормили гарбузнёй

В Курской области состоялась вторая гастрономическая экспедиция. В этот раз туристы посетили Поныровский район, где ознакомились с процессом приготовления гарбузни. Это тыквенная каша с лепёшками из пшена. В её состав входят мякоть тыквы, пшенная крупа, молоко, соль, сахар, масло сливочное.

История блюда передавалась из поколения в поколение, уводя истоками в Курскую губернию, где в XIX веке жили саяны, прославившиеся своими нарядами, традициями и обычаями.

Экспедиции осуществляются в рамках проекта «Гастрономическая карта на пути в рестораны города Курска», организатором которого выступают в том числе комитет по делам молодежи и туризму Курской области и областной центр туризма.