Проекты благоустройства курских парков доработают с учётом предложений жителей

В Курске состоялись организованные комитетом архитектуры и градостроительства публичные обсуждения дизайн–проектов общественных территорий, благоустройство которых планируется провести в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Участие в них приняли представители ряда общественных объединений, городской администрации, депутаты Курского городского Собрания и заинтересованные жители нашего города.

На суд общественности были представлены дизайн-проекты благоустройства Пролетарского сквера, парка КЗТЗ и территории, прилегающей к Ермошкину озеру. Как пояснил заместитель директора Центра архитектуры и градостроительства города Курска А.Г. Поляков, проект реконструкции Пролетарского сквера, к примеру, предусматривает обустройство пешеходных дорожек и освещения, установку скамеек и малых архитектурных форм. А вот парк КЗТЗ, восточную часть которого планируется привести в порядок в этом году, ожидают более масштабные перемены.

Кроме обустройства роллердрома, прогулочных дорожек и освещения, новых скамеек и урн, в парке предполагается разместить большую детскую многофункциональную площадку, оборудование для которой бесплатно предоставит благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в том случае, если заявка города Курска пройдёт конкурсный отбор. Все условия, оговорённые благотворительной организацией, курские проектировщики выполнили. Результаты конкурса станут известны в конце марта.

Ещё одна территория приложения сил в этом году – Ермошкино озеро. Здесь должна появиться благоустроенная зона отдыха и площадка для пикников.

В ходе публичных обсуждений проектов прозвучало множество самых разных предложений: организовать парковку для тех, кто приезжает отдыхать на Ермошкино озеро и оборудовать там спасательную станцию, предусмотреть во всех парках и скверах установку общественных туалетов и пр. В горадминистрации отметили, что работа над проектами благоустройства общественных территорий продолжится с учётом имеющихся у города возможностей и пожеланий, высказанных горожанами.