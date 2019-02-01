21 февраля по Курску проедет экскурсионный троллейбус

21 февраля - Всемирный день экскурсовода.

Этот праздник возник в 1990 году в Лондоне по инициативе президента международной Федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею поддержали многие страны мира. Главной традицией праздника стало проведение необычных экскурсий. «Центр историко-культурного наследия города Курска» приглашает всех курян и гостей города в День экскурсовода совершить троллейбусную экскурсию по нашему городу.

Экскурсия «Курск – Город воинской славы» состоится 21 февраля с 11.30 до 13.00 по маршруту «Знаменский собор – мемориал «Курская дуга» - Знаменский собор».

Отправление - от остановки «Знаменский собор» в 11.30.



