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    21 февраля по Курску проедет экскурсионный троллейбус

    Вчера, 18:53
    21 февраля по Курску проедет экскурсионный троллейбус
    21 февраля - Всемирный день экскурсовода. 
    Этот праздник возник в 1990 году в Лондоне по инициативе президента международной Федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею поддержали многие страны мира. Главной традицией праздника стало проведение необычных экскурсий. «Центр историко-культурного наследия города Курска» приглашает всех курян и гостей города в День экскурсовода совершить троллейбусную экскурсию по нашему городу.
    Экскурсия «Курск – Город воинской славы» состоится 21 февраля с 11.30 до 13.00 по маршруту «Знаменский собор – мемориал «Курская дуга» - Знаменский собор».
    Отправление - от остановки «Знаменский собор» в 11.30.

     

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