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    «Авангард» завоевал Кубок ФНЛ!

    Вчера, 21:27
    «Авангард» завоевал Кубок ФНЛ!
    Курский «Авангард» возвращается домой с Кипра и не с пустыми руками. Наша команда завоевала Кубок Футбольной национальной лиги! Только что в Пафосе завершился матч за главный трофей ФНЛ. Куряне обыграли волгоградский «Ротор». Большую часть игры ворота команд оставались не тронутыми. На 80-й минуте Михаил Земсков распечатал ворота соперников. Казалось бы вот она победа уже у нас в кармане. Но беда пришла откуда не ждали. Спустя всего шесть минут Анзор Саная счёт сравнял. 1:1 – ничья по итогу основного времени. В серии пенальти удача была на стороне сине-белых. 
    Самсонов забил 1:0, Фильцов отразил удар Бурнаша — 1:0.
    Затем дважды был надёжен Чагров. А Григорьев и Машуков поразили ворота — 3:2 повели куряне. Янушковский сравнял счёт 3:3. Решающий гол на счету Земскова — 4:3.
    Но и это ещё не всё. Александр Саутин признан лучшим вратарём турнира, Кирилл Гоцук – лучшим защитником, Михаил Земсков – лучшим полузащитником.

     

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