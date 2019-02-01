«Авангард» завоевал Кубок ФНЛ!

Курский «Авангард» возвращается домой с Кипра и не с пустыми руками. Наша команда завоевала Кубок Футбольной национальной лиги! Только что в Пафосе завершился матч за главный трофей ФНЛ. Куряне обыграли волгоградский «Ротор». Большую часть игры ворота команд оставались не тронутыми. На 80-й минуте Михаил Земсков распечатал ворота соперников. Казалось бы вот она победа уже у нас в кармане. Но беда пришла откуда не ждали. Спустя всего шесть минут Анзор Саная счёт сравнял. 1:1 – ничья по итогу основного времени. В серии пенальти удача была на стороне сине-белых.

Самсонов забил 1:0, Фильцов отразил удар Бурнаша — 1:0.

Затем дважды был надёжен Чагров. А Григорьев и Машуков поразили ворота — 3:2 повели куряне. Янушковский сравнял счёт 3:3. Решающий гол на счету Земскова — 4:3.

Но и это ещё не всё. Александр Саутин признан лучшим вратарём турнира, Кирилл Гоцук – лучшим защитником, Михаил Земсков – лучшим полузащитником.



