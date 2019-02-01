Курское «Динамо» в четвертьфинале Евролиги сыграет с «Польковице»

В среду прошли матчи заключительного 14-го тура группового этапа женской баскетбольной Евролиги, по итогам которых определились все участники плей-офф. Курское «Динамо» на выезде разгромило турецкий клуб «Хатай» из со счётом 87:62.

Таким образом победитель группы «В» команда Лукаса Мондело в четвертьфинальной серии до двух побед сразится с клубом «Польковице» из Польши, занявшим 4-е место в группе «А». В других четвертьфинальных парах сыграют екатеринбургский УГМК и рижский ТТТ, венгерский «Шопрон» и французский «Бурж», чешский УСК и турецкий «Фенербахче».

Стартует серия плей-офф 5 марта на площадках команд, занявших более высокие места — курянки сыграют на своём паркете. 8 марта состоится вторая встреча на выезде, третья игра, если понадобится, 13 марта снова в Курске.