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    Курское «Динамо» в четвертьфинале Евролиги сыграет с «Польковице»

    Сегодня, 09:08
    Курское «Динамо» в четвертьфинале Евролиги сыграет с «Польковице»
    В среду прошли матчи заключительного 14-го тура группового этапа женской баскетбольной Евролиги, по итогам которых определились все участники плей-офф. Курское «Динамо» на выезде разгромило турецкий клуб «Хатай» из со счётом 87:62. 
    Таким образом победитель группы «В» команда Лукаса Мондело в четвертьфинальной серии до двух побед сразится с клубом «Польковице» из Польши, занявшим 4-е место в группе «А». В других четвертьфинальных парах сыграют екатеринбургский УГМК  и рижский ТТТ, венгерский «Шопрон» и французский «Бурж», чешский УСК и турецкий «Фенербахче».
    Стартует серия плей-офф 5 марта на площадках команд, занявших более высокие места — курянки сыграют на своём паркете. 8 марта состоится вторая встреча на выезде, третья игра, если понадобится, 13 марта снова в Курске.

     

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