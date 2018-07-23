Прокуратура обезоружила психически больного курянина

Прокуратура Фатежского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что местный житель, которому ранее были выданы разрешения на хранение и ношение оружия страдает заболеванием, при котором владение любым видом оружия запрещено. Он состоит на учёте у психиатра.

Согласно Федеральному закону «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдаётся гражданам, состоящим на учёте в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. В таких случаях выдавший лицензию и разрешение орган аннулирует их.

Прокурор направил в суд исковое заявление с просьбой лишитьпсихически нездорового курянина права на приобретение, хранение и ношение всех видов оружия.

Суд требования прокурора удовлетворил, оружие изъяли.