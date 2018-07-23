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    Прокуратура обезоружила психически больного курянина

    Сегодня, 09:15
    Прокуратура обезоружила психически больного курянина
    Прокуратура Фатежского района провела проверку, в ходе которой выяснилось, что местный житель, которому ранее были выданы разрешения на хранение и ношение оружия страдает заболеванием, при котором владение любым видом оружия запрещено. Он состоит  на учёте у психиатра. 
    Согласно Федеральному закону «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдаётся гражданам, состоящим на учёте в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. В таких случаях выдавший лицензию и разрешение орган аннулирует их.
    Прокурор направил в суд исковое заявление с просьбой лишитьпсихически нездорового курянина права на приобретение, хранение и ношение всех видов оружия.
    Суд требования прокурора удовлетворил, оружие изъяли.

     

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