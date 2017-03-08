Курские дороги отремонтируют по новым стандартам

В регионе стартует Год дорог. Уже сейчас дорожные предприятия активно заготавливают материал, чтобы встретить строительный сезон во всеоружии. Объёмы работ по реконструкции автомагистралей предстоят внушительные. Только в Курске по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 32 улицы, общей протяжённостью более 52 километров. Об этом сообщил директор комитета строительства и эксплуатации автодорог Курской области Владимир Муравьёв.





— Дорожные работы будут проводиться по современным технологиям и соответствовать новому ГОСТу, который вступил в силу с 1 октября прошлого года. Он определяет требования к содержанию работ и сроки устранения дорожных дефектов, — отметил он.





До весны осталась всего неделя. Уже сейчас все дорожные службы Курской области активно готовятся к началу сезона. Идёт ремонт оборудования. В селе Черницыно Октябрьского района уже 20 лет работает «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2», филиал Суджанского ДРСУ. Сейчас на его базе завершается ремонт завода по производству асфальтобетонной смеси. Уже в апреле он начнёт работу. Пока в лаборатории идёт проверка на соответствие ГОСТу битума и щебня. Специалисты уверены, что уложенное в Год дорог полотно прослужит долго. Это позволит в дальнейшем заняться реконструкцией новых улиц, не возвращаясь к устранению брака на отремонтированных объектах.