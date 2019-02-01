Стартует акция «Я выпускник»

Рособрнадзор предлагает выпускникам рассказать о себе. Ведомство объявило о старте акции «Я выпускник». Всё, что нужно - это записать короткое видео до 15 секунд о себе, выбрать одну из тем: «Как я готовлюсь к ЕГЭ», «Какие экзамены я буду сдавать», «Куда я хочу поступить и почему», «Кем я вижу себя в будущем». Разместить эти видео в социальных сетях с хэштегами #Явыпускник #ЯсдамЕГЭ и #ЕГЭ2019. Количество видео не ограничено. До конца марта режиссёры отберут несколько десятков лучших участников акции и смонтируют с ними ролик, который увидит вся Россия.