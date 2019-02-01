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    На пожаре в Курске огнеборцы спасли двух человек

    Сегодня, 10:17
    На пожаре в Курске огнеборцы спасли двух человек
    Сегодня, 21 февраля ночью в Курске горел жилой дом. ЧП случилось на ул. Верхняя Луговая. Сообщение о возгорании поступило на номер «Службы спасения - 112» около двух часов ночи. Сотрудники всех экстренных служб незамедлительно выехали на место. Справиться с огнём пожарным удалось за 7 минут. Как выяснилось, загорание возникло в одной из комнат частного дома на две семьи. Там проживают 87-летняя пенсионерка и 45-летний мужчина.
    При проведении разведки спасатели в составе звена газодымозащитной службы вывели из задымлённого помещения двух человек.
    В результате пожара огнём повреждены диван и личные вещи на общей площади 5 квадратных метров. Спасённые жильцы дома от госпитализации отказались, - уточнили в региональном МЧС.
    При проведении осмотра места происшествия специалисты установили, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. Как выяснилось, накануне происшествия виновники пожара распивали спиртное.

     

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