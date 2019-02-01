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    Любви все возрасты покорны: в Курской области зарегистрированы 82-летние молодожёны

    Сегодня, 10:53
    Любви все возрасты покорны: в Курской области зарегистрированы 82-летние молодожёны
    В Курской области сократилось количество разводов. Об этом рассказали на расширенной коллегии комитета ЗАГС. По словам врио руководителя ведомства Ольги Воробьёвой, в прошлом году их зарегистрировано 4935. Число браков практически не изменилось в сравнении с 2017 годом, их оформлено 6959. Как известно, любви все возрасты покорны: в прошлом году зарегистрирован брак, заключённый между 82-летними молодожёнами.
    Уменьшилась и смертность. Все изменения, которые происходят в жизни курян, отображают в федеральном реестре.
    — С 1 октября курские ЗАГСы начали работать в новой федеральной системе. Все сведения вносятся в единый для страны реестр. Это упрощает работу. В полную силу реестр заработает после 2020 года, — подчеркнула Ольга Воробьёва.

     

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