Любви все возрасты покорны: в Курской области зарегистрированы 82-летние молодожёны

В Курской области сократилось количество разводов. Об этом рассказали на расширенной коллегии комитета ЗАГС. По словам врио руководителя ведомства Ольги Воробьёвой, в прошлом году их зарегистрировано 4935. Число браков практически не изменилось в сравнении с 2017 годом, их оформлено 6959. Как известно, любви все возрасты покорны: в прошлом году зарегистрирован брак, заключённый между 82-летними молодожёнами.

Уменьшилась и смертность. Все изменения, которые происходят в жизни курян, отображают в федеральном реестре.

— С 1 октября курские ЗАГСы начали работать в новой федеральной системе. Все сведения вносятся в единый для страны реестр. Это упрощает работу. В полную силу реестр заработает после 2020 года, — подчеркнула Ольга Воробьёва.