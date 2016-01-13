В Курске почти 100 тыс. руб. за лекарство для ребёнка-инвалида возместили после вмешательства прокуратуры

Прокурор в судебном порядке добился компенсации затрат на приобретение дорогостоящего лекарства для ребёнка-инвалида. К правоохранителям обратилась мать ребёнка-инвалида. Она пожаловалась на несвоевременное обеспечение лекарственным препаратом.

Женщина одна воспитывает 17-летнего сына с редким гематологическим заболеванием, которое может привести к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности.

Для предотвращения прогрессии заболевания подростку выписали лекарство, которое нужно принимать ежедневно.

Однако по выданному льготному рецепту ребёнок-инвалид более 4 месяцев не обеспечивался необходимым препаратом. Матери ничего не оставалось, кроме как купить лекарство самой.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд исковое заявление о взыскании с комитета здравоохранения Курской области денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение дорогостоящего лекарственного препарата.

Требования прокурора удовлетворены. С комитета здравоохранения Курской области взыскано 96 тыс. руб. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.