КГМУ – один из лучших медицинских вузов в России

КГМУ – лучший медицинский вуз в России. Независимая научно-исследовательская организация ООО «Экспертмедиагрупп» подвела итоги Всероссийского конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации – 2019».

Курский государственный медицинский университет стал лауреатом конкурса.

Отбор участников проводился на основании опроса жителей России, экспертной оценки с привлечением сторонних организаций, анализа данных из открытых источников информации, официального предоставления соответствующей информации, анализа мнений контрагентов об организации.

По результатам опросов, проведённых на территории России, КГМУ признан одним из лучших медицинских вузов страны.