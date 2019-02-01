В Курске неделю не будет электричества. Адреса

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии.





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 25 февраля по 01 марта 2019г. с 9-00 до 16-00:





1-2-я Прогонная, Велюровая, Парниковая, 1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26; 1-3 Малиновые переулки, Литовская 85/1-85/3, 57-87; 4-5 Кислинские улицы, 7-22-е Степные переулки.





С 25 февраля по 01 марта 2019г. с 9-30 до 16-00:





Народная 13а, 13в, 11; Магистральный проезд 8, 10, 12, 12а.





Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 25 февраля по 01 марта 2019г.





Нижняя Луговая 23-61, 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45а-53; Бочарова 27-41, 40-50; 1-2 Н. Луговые переулки;





Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 25 февраля по 01 марта 2019г. с 9-00 до 17-00:





2 Агрегатный переулок 2-26, 1-29, 1 Агрегатный переулок 2-30, 1-25, Коллективная 4-88





1 Агрегатная 5-23, 14-24, Восход-2, 1 Весенний переулок 1-29, 2-36, 2 Весенний переулок 1-29, 2-28, 3 Весенний переулок 7-9, 4-8, 3 Агрегатная 1-21, 2-50, 2 Агрегатная 3-27, 4-26, 3 Весенний проезд 2-18, 4 Агрегатный переулок 3-17, 2-18, 6 Агрегатный переулок 2-26, 26/18, 1-21, 7 Агрегатный переулок 1-25, 2-26, Клубная 1-25, Агрегатная 6-36, 2 Клубный переулок 4-10, 3-9, 3 Агрегатный переулок 1-9, 2-6, 1 Клубный переулок 1-17, 2-10, 5 Агрегатный переулок 1-9, 2-8.





Тел. для справок: 26-32-10