Курским властям проще закрыть на зиму дорогу, чем её почистить

Курские автомобилисты в соцсетях обсуждают свои злоключения на «пьяной дороге».

«Простите что поздно, но сегодня была на аттракционе «Курские горки», - таким комментарием сопроводила курянка свой пост в группе ВК « Автокадр_46 ».

Этот участок улицы Ватутина на зиму традиционно закрывают. На перекрёстке улиц Семёновская и Ватутина и снизу, со стороны Бойцов 9-й Дивизии, появляются дорожные знаки «Тупик» и «Движение запрещено». Это делают потому, что из-за значительного уклона и извилистости дорога покрывается льдом – движение транспорта становится затруднительным и даже опасным. Запреты не останавливают жителей нашего города. Они продолжают штурмовать дорогу на свой страх и риск. А делают они это, чтобы не стоять в пробках на центральных улицах.

Есть ещё несколько дорог, движение на которых в холодное время года приостанавливают. Однако все они, при должном уходе, могли бы значительно разгрузить движение в центре.

Выходит, курским властям значительно проще закрыть на зиму дорогу, нежели регулярно её расчищать.



