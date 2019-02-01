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    Курским властям проще закрыть на зиму дорогу, чем её почистить

    Вчера, 13:33
    Курским властям проще закрыть на зиму дорогу, чем её почистить
    Курские автомобилисты в соцсетях обсуждают свои злоключения на «пьяной дороге». 
    «Простите что поздно, но сегодня была на аттракционе «Курские горки», - таким комментарием сопроводила курянка свой пост в группе ВК «Автокадр_46». 
    Этот участок улицы Ватутина на зиму традиционно закрывают. На перекрёстке улиц Семёновская и Ватутина и снизу, со стороны Бойцов 9-й Дивизии, появляются дорожные знаки «Тупик» и «Движение запрещено». Это делают потому, что из-за значительного уклона и извилистости дорога покрывается льдом – движение транспорта становится затруднительным и даже опасным. Запреты не останавливают жителей нашего города. Они продолжают штурмовать дорогу на свой страх и риск. А делают они это, чтобы не стоять в пробках на центральных улицах. 
    Есть ещё несколько дорог, движение на которых в холодное время года приостанавливают. Однако все они, при должном уходе, могли бы значительно разгрузить движение в центре. 
    Выходит, курским властям значительно проще закрыть на зиму дорогу, нежели регулярно её расчищать. 
     

     

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