В Курской области дерево убило лесоруба

В Большесолдатском районе Курской области расследуют смерть рабочего. Трагедия произошла 14 февраля. По данным СУ Ск РФ по Курской области, рабочие одной из организаций пилили деревья в лесополосе недалеко от трассы. Один из рабочих, спилил дерево бензопилой. Оно упало на находившегося рядом другого рабочего. От полученных травм 31-летний мужчина скончался в тот же день в районной больнице.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается.