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    В Курской области дерево убило лесоруба

    Вчера, 15:01
    В Курской области дерево убило лесоруба
    В Большесолдатском районе Курской области расследуют смерть рабочего. Трагедия произошла 14 февраля. По данным СУ Ск РФ по Курской области, рабочие одной из организаций пилили деревья в лесополосе недалеко от трассы. Один из рабочих, спилил дерево бензопилой. Оно упало на находившегося рядом другого рабочего. От полученных травм 31-летний мужчина скончался в тот же день в районной больнице. 
    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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