Курские активисты ОНФ добиваются теплообеспечения социальных объектов в деревне Зиборово

Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области обратились к властям региона и Золотухинского района по поводу отсутствия отопления в доме культуры деревни Зиборово. Глава района заверил общественников, что весной систему отопления отремонтируют.

В январе прошлого года в региональное отделение ОНФ обратилась жительница деревни Зиборово. Она рассказала, что местные дом культуры и библиотека долгое время не отапливаются. Общественники обратились за разъяснениями в администрацию Золотухинского района и к руководству Курской области. Ответы из районной администрации и от заместителя губернатора, курирующего социальные вопросы, были похожи. Представители власти сообщили, что старая система отопления не выдержала нагрузки в сильные морозы. По данным властей, ремонт запланирован на март 2019 г., до его проведения «оптимальный температурный режим в доме культуры и библиотеке поддерживается электронагревательными приборами».

Активисты ОНФ уточнили у жителей деревни, как обстоят дела. По словам граждан, в ДК и библиотеке по-прежнему холодно.

Когда общественники вместе с журналистами приехали в Зиборово, то увидели неотапливаемое здание с отключёнными батареями. По словам библиотекаря, тепла в помещениях нет около трёх лет. Сотрудники учреждения принесли бытовые обогреватели, которые отапливают небольшую площадь – около стола библиотекаря и завклуба. От холода в библиотеке сыреют книги. В январе этого года привезли мощные радиаторы, но тут не выдержала старая электропроводка.

Общественники встретились с главой Золотухинского района, чтобы выяснить, когда в ДК появится тепло. Также активисты ОНФ поинтересовались о причинах, по которым появилась недостоверная информация о том, что дом культуры отапливают. По словам главы района, его дезинформировали подчинённые. Он пообещал выехать в деревню Зиборово, чтобы найти решение проблемы до ремонта системы отопления.

«Получилось, что непроверенная информация была продублирована на уровне заместителя губернатора Курской области, – отметил активист ОНФ в Курской области Антон Чекмарев. – Возможно, руководству области необходимо проверять данные, которые поступают из муниципалитетов. Хотелось бы, чтобы и администрация Золотухинского района взяла на контроль проблему теплообеспечения деревенского ДК, потому что для жителей Зиборово, которых всего-то 300 человек, дом культуры и почта – все соцучреждения, которые остались в деревне, ведь школа уже закрыта».

Глава Золотухинского района заверил активистов ОНФ, что весной будет отремонтирована система отопления в ДК деревни Зиборово и начнётся поиск инвесторов, которые помогут привести в порядок дом культуры, построенный в середине прошлого века. Общественники держат ситуацию на контроле.