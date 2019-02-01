Курские спасатели готовятся к паводку

В этом году впервые организовано обучение спасателей, которые в период паводка будут оказывать помощь на водных переправах. Занятия начались с конца февраля, а завершатся 1 марта.

– Всего обучение пройдут 60 человек, – рассказывает директор регионального учебно-методического центра ГОЧС Валерий Игнатов. – Сформировано три группы, это спасатели из Курска и районов области, населенные пункты которых больше всего подвержены подтоплениям.

Учебная программа рассчитана на 18 часов практических и теоретических занятий.

В этом году в готовности к развертыванию в Курске четыре лодочные переправы. Все они будут оснащены необходимыми средствами: мобильным блок-контейнером, спасательными жилетами и кругами, устройствами громкоговорящей связи.