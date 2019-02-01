«Авангард» вернётся в Курск в День защитника Отечества

Курский «Авангард» накануне вечером завоевал Кубок Футбольной национальной лиги! Куряне обыграли волгоградский «Ротор» в серии пенальти 4:3. Сразу три наших игрока признаны лучшими футболистами по итогам турнира. С Кипра «Авангард» с трофеем в руках вернётся в ночь на 23-е февраля. Но вернётся команда не в полном составе. К счастью, потерь в стане сине-белых нет. В Курск приедут местные игроки и ещё несколько футболистов. Остальные на время разъедутся по своим семьям. Потом команда соберётся в Москве. Там пройдёт несколько тренировок. А после куряне отправятся в Калининград на матч с «Балтикой». 3-го марта стартует весенняя часть первенства ФНЛ.

Кстати, в пресс-службе клуба пообещали дать болельщикам возможность тоже прикоснуться к Кубку.