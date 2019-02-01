поиск по сайту
 

    «Авангард» вернётся в Курск в День защитника Отечества

    Вчера, 17:31
    «Авангард» вернётся в Курск в День защитника Отечества
    Курский «Авангард» накануне вечером завоевал Кубок Футбольной национальной лиги! Куряне обыграли волгоградский «Ротор» в серии пенальти 4:3. Сразу три наших игрока признаны  лучшими  футболистами по итогам турнира. С Кипра «Авангард» с трофеем в руках вернётся в ночь на 23-е февраля. Но вернётся команда не в полном составе. К счастью, потерь в стане сине-белых нет. В Курск приедут местные игроки и ещё несколько футболистов. Остальные на время разъедутся по своим семьям. Потом команда соберётся в Москве. Там пройдёт несколько тренировок. А после куряне отправятся в Калининград на матч с «Балтикой». 3-го марта стартует весенняя часть первенства ФНЛ. 
    Кстати, в пресс-службе клуба пообещали дать болельщикам возможность тоже прикоснуться к Кубку.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама