Курскую облдуму покинули три депутата

Сегодня на заседании Курской областной Думы депутаты рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий троих своих коллег: Сергея Стародубцева, Романа Колесниченко и Евгении Ламоновой.

Они стали председателями комитетов администрации Курской области.

48-летний Сергей Стародубцев возглавил комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия , 43-летний Роман Колесниченко – комитет промышленности и транспорта, 35-летняя Евгения Ламонова – комитет по физической культуре и спорту.

Появился в Думе и новый парламентарий, который пришёл на место бывшего губернатора и нынешнего сенатора Александра Михайлова. Это депутат Сергей Носов.

Сергей Николаевич – глава рыльского СПК «Русь». В своё время он набралдостаточное количество голосов, но в Думу не прошёл. Теперь ситуация изменилась в его пользу и Носов получил депутатский мандат.