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    Курскую облдуму покинули три депутата

    Вчера, 17:57
    Курскую облдуму покинули три депутата
    Сегодня на заседании Курской областной Думы депутаты рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий троих своих коллег: Сергея Стародубцева, Романа Колесниченко и Евгении Ламоновой.
    Они стали председателями комитетов администрации Курской области.
    48-летний Сергей Стародубцев возглавил комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия , 43-летний Роман Колесниченко – комитет промышленности и транспорта, 35-летняя Евгения Ламонова – комитет по физической культуре и спорту.
    Появился в Думе и новый парламентарий, который пришёл на место бывшего губернатора и нынешнего сенатора Александра Михайлова. Это депутат Сергей Носов.
    Сергей Николаевич – глава рыльского СПК «Русь».  В своё время он набралдостаточное количество голосов, но в Думу не прошёл. Теперь ситуация изменилась в его пользу и Носов получил депутатский мандат.
     

     

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