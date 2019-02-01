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    Размер избирательного фонда кандидатов в губернаторы Курской области останется прежним

    Вчера, 18:04
    Размер избирательного фонда кандидатов в губернаторы Курской области останется прежним
    Сегодня в Курской Думе обсуждали вопрос увеличения избирательного фонда кандидатов в губернаторы.  Фонд планировалось увеличить в два раза - с 50-ти до 100 миллионов рублей. 
    Против выступили коммунисты и представители ЛДПР. Нововведение поддержали единороссы, но их голосов не хватило. За поправку проголосовали 20 депутатов. В итоге предельный размер фонда пока останется прежним – 50 миллионов рублей.

     

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