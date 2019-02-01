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    Активисты ОНФ настояли на изменении проектов общественных территорий в Курске

    Сегодня, 08:10
    Активисты ОНФ настояли на изменении проектов общественных территорий в Курске
    Курские активисты Общероссийского народного фронта раскритиковали качество проектов благоустройства общественных территорий, внесли новые предложения в проекты и рекомендовали администрации областного центра при подготовке документов следовать рекомендациям Минстроя РФ и пожеланиям горожан. Таким был итог участия представителей регионального отделения ОНФ в Курской области в общественных обсуждениях проектных решений обустройства парков и скверов в 2019 г.
    Куряне обсудили три проекта общественных территорий, разработанных городскими архитекторами, – Пролетарского сквера, зоны отдыха около Ермошкина озера, вторую очередь работ в парке КЗТЗ.
    О необходимости проведения неформальных и широких общественных обсуждений проектов будущих благоустроенных городских территорий в Курске активисты ОНФ заявляли, начиная с момента реализации федеральной программы. В предыдущие два года эти мероприятия проходили достаточно формально, с большим участием студентов и сотрудников администрации Курска, которые не были принципиально заинтересованы в приведении в порядок той или иной зеленой зоны Курска. Поэтому курская общественность была недовольна качеством благоустройства городских территорий – её мнение практически не учитывалось.
    В прошлом году активисты ОНФ провели интернет-опрос и выяснили, что куряне достаточны скромны в своих желаниях обустроить общественные пространства. Часто выбирали «дефолтный набор»: освещение, лавочки, урны, асфальтовое и плиточное покрытие. Были и конкретные предложения по каждому объекту, которые активисты ОНФ направили в администрацию Курска для учета при подготовке новых проектов. Активисты ОНФ отметили, что их качество невысокое, многие обозначения остались непонятными.
    «Самое непонятное для представителей Народного фронта – отсутствие обязательных инфраструктурных объектов, которые должны быть в парках и скверах согласно рекомендациям Минстроя РФ, – сказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курской области Анна Коновалова. – Прежде всего – парковочное пространство. В противном случае отдыхающие будут оставлять свои автомобили в соседних дворах МКД и создадут для жителей невыносимые условия. В парке около Ермошкина озера отсутствует медпункт или спасательная станция. Качество подготовки проекта Пролетарского сквера уступает студенческим работам, подготовленным в 2013 и 2015 годах. Архитекторы-профессионалы предусмотрели только озеленение без устройства системы полива. Считаем, что проекты необходимо дорабатывать, чтобы они были понятны людям и сформировали новую, действительно комфортную среду в Курске».
    Активисты ОНФ настояли на внесении всех предложений в протокол общественных обсуждений, а также выступили с инициативой проводить их до момента формирования технических заданий на благоустройство конкретных территорий, чтобы реально учитывать пожелания курян по украшению и приведению в порядок города.

     

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