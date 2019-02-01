поиск по сайту
 

    Курянам покажут уникальные военные трофеи из Сирии

    Сегодня, 09:15
    Курянам покажут уникальные военные трофеи из Сирии
    В Курске пройдёт уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков. В понедельник, 25 февраля в 14.40 на железнодорожный вокзал Курска в рамках проекта «Сирийский перелом» прибывает уникальная выставка военных трофеев, захваченных у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирийско-Арабской республике. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оружие, техника, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам.
    Куряне смогут увидеть в экспозиции танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.
    В рамках акции состоится выступление концертной бригады Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе и артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Отправление поезда из Курска в 16.30.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама