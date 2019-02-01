Курянам покажут уникальные военные трофеи из Сирии

В Курске пройдёт уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков. В понедельник, 25 февраля в 14.40 на железнодорожный вокзал Курска в рамках проекта «Сирийский перелом» прибывает уникальная выставка военных трофеев, захваченных у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирийско-Арабской республике. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оружие, техника, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам.

Куряне смогут увидеть в экспозиции танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

В рамках акции состоится выступление концертной бригады Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе и артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Отправление поезда из Курска в 16.30.