В Курской области пенсионерка упала на проезжую часть. Её переехала «Нива»

В городе Щигры курской области произошла авария, жертвой которой стала 62-летняя женщина. По данным Госавтоинспекции ДТП случилось в четверг, 21 февраля примерно в 7 вечера на 44 км автодороги "Курск-Касторное". 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 ехал со стороны Курска в сторону Щигров. В попутном направлении вдоль проезжей части шла пенсионерка. Она неожиданно упала на проезжую часть дороги - прямо под колёса «Нивы». В результате аварии женщина скончалась на месте. Сегодня, 09:34 К списку новостей