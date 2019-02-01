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    В Курской области пенсионерка упала на проезжую часть. Её переехала «Нива»

    Сегодня, 09:34
    В Курской области пенсионерка упала на проезжую часть. Её переехала «Нива»
    В городе Щигры курской области произошла авария, жертвой которой стала 62-летняя женщина. По данным Госавтоинспекции ДТП случилось в четверг, 21 февраля примерно в 7 вечера на 44 км автодороги "Курск-Касторное". 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 ехал со стороны Курска в сторону Щигров. В попутном направлении вдоль проезжей части  шла пенсионерка. Она неожиданно упала на проезжую часть дороги - прямо под колёса «Нивы». В результате аварии женщина скончалась на месте.

     

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